Jean Lassalle au Casino Barrière de Toulouse : découvrez son premier one-man show « Jean dans la salle »

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C’est un rendez-vous inattendu et plein de promesses qui attend les Toulousains ! L’ancien député et figure politique emblématique, Jean Lassalle, monte sur les planches pour son tout premier one-man show intitulé « Jean dans la salle – Mes anecdotes d’une vie ». Il se produira sur la scène du Casino Théâtre Barrière de Toulouse dès demain soir, le mardi 16 juin 2026.

Un premier one-man show authentique et singulier

Loin des bancs de l’Assemblée nationale, Jean Lassalle propose un spectacle présenté comme authentique, drôle et profondément humain. Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec tendresse et sincérité sur les moments marquants de son existence, offrant au public un véritable voyage dans la mémoire d’un homme libre.

Au fil du spectacle, les spectateurs pourront découvrir des anecdotes savoureuses et souvent surréalistes, parmi lesquelles :

Son tout premier enterrement en tant que maire.

Le jour où il a été contraint de repasser son permis de conduire.

Son expérience étonnante avec les chœurs de l’Armée Rouge au Bolchoï.

L’incroyable histoire de la vache et du député.

Son trajet vers Lourdes en bus en compagnie de touristes québécois.

Son auto-stop épique le premier jour du confinement.

Le récit s’aventure également sur le terrain personnel, évoquant sa naissance, ses parents, sa timidité à l’école ou encore le déménagement rocambolesque du cimetière de Lourdios-Ichère, son village natal.

Une plongée intime mise en scène par Magda Hadnagy

Derrière la personnalité publique souvent cantonnée à son image médiatique et son accent chantant, ce spectacle s’attache à mettre en lumière l’homme. La mise en scène, assurée par Magda Hadnagy, se veut volontairement épurée afin de laisser toute la place au talent de conteur de Jean Lassalle. C’est une plongée intime dans une vie hors norme qui attend le public toulousain.

Informations pratiques et billetterie

Pour ne pas manquer cette soirée qui s’annonce comme un grand moment de spectacle, voici les détails pour planifier votre venue :