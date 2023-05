Gus Van Sant, Nicholas Ray, Thriller Corréen…3 nouveaux cycles à la Cinémathèque !

Partager Facebook

La Cinémathèque de Toulouse proposera trois nouveaux cycles du 19 mai au 2 juillet prochain.

Tous les horizons du cinéma seront à l’honneur des prochaine semaines à la Cinémathèque. Trois cycles exceptionnels mises en lumière jusqu’au 2 juillet. Qu’on soit admirateur de Gus Van Sant ou Nicholas Ray en passant par le cinéma coréen, il y aura pour tout le monde.

Gus Van Sant – en sa présence – du 19 mai au 28 juin 2023

Figure de proue du cinéma indépendant américain, n’ayant pas peur de faire des détours par Hollywood (Will Hunting, Harvey Milk…) ou de flirter avec l’abstraction de formes quasi expérimentales (Gerry, Elephant…), Gus Van Sant est plus qu’un cinéaste tout terrain ; il est un artiste. Rétrospective en sa présence, avec deux rencontres, une journée d’étude, une pièce de théâtre (Trouble au ThéâtredelaCité) et bien entendu la projection de ses films.

Nicholas Ray – du 19 mai au 2 juillet 2023

Un rebelle sans cause du cinéma américain avec le romantisme en plein cadre. Le dernier borgne d’Hollywood et le mentor de jeunes cinéastes qui éclabousseront de leur talent le cinéma des années 1980 (Jim Jarmusch et Wim Wenders). Le cinéaste d’une cinéphilie pure et éternellement jeune : Les Amants de la nuit, Johnny Guitare, La Fureur de vivre, Traquenard, Amère victoire, We Can’t Go Home Again…

Thriller coréen – du 20 mai au 2 juillet 2023

Si le thriller de ces quinze dernières années ne brille pas par son originalité, il a néanmoins trouvé un second souffle du côté du cinéma coréen. Brillant, tranchant, inattendu, violent, poignant, mais surtout corée-graphique. À (re)découvrir en quatorze films : Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, The Chaser, The Murderer, Tunnel, Hard Day, Memories of Murder…

Plus d’infos : www.lacinemathequedetoulouse.com