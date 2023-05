Le Meeting Airexpo de retour à Muret !

Partager Facebook

Nouvelle édition ce samedi 13 mai 2023 du meeting aérien Airexpo sur l’aérodrome de Muret-Lherm, à 20 min de Toulouse.

Depuis plus de 30 ans, le plus grand meeting du Sud Ouest s’installe à Muret pour faire rêver petits et grands. Pour sa 37e édition, AirExpo souhaite sʼaligner avec la réputation et les objectifs de ce meeting, qui font de lui un véritable succès depuis maintenant plusieurs dizaines dʼannées. Notamment après le succès de 2022. Et pour cela, les deux écoles organisatrices, ISAE-SUPAERO et ENAC, ont abouti à un meeting aussi spectaculaire que prestigieux.

Le travail de lʼéquipe dʼAirexpo a cette année rendu possible la venue de 45 avions dont 5 à 10 seront statique le jour du meeting. Toute la journée, les yeux se fixeront vers le ciel pour découvrir les démonstrations de la Patrouille de France, des démos de voltige, le vol d’avions ancien comme des plus récents tel que le Airbus A 321 XLR ou encore le Rafale.Pour découvrir le plateau : https://airexpo.org/programme/

Le meeting sʼinscrivant cette année dans le thème du rêve intemporel quʼest lʼaviation, les visiteurs seront invités à participer à des baptêmes en hélicoptère, ou même à dʼautres activités comme ludique comme un concours dʼavion en papier avec des récompences à la clef ou des simulateurs de vol.

Infos : airexpo.org