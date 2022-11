Grandbrothers en concert au Metronum

Partager Facebook

L’Electro de Grandbrothers s’installe ce mercredi 23 novembre au Metronum de Toulouse avec Docks en première partie.

Grandbrothers est né de la rencontre, il y a dix ans, de Erol Sarp et de Lukas Vogel. Le duo s’est formé très rapidement après cette rencontre, et s’est d’abord installé à Düsseldorf. Après un premier album acclamé par la critique (Dilation), un second opus intitulé Open est sorti en 2017. Celui-ci combine à merveille la technique de Sarp au piano et le talent que Vogel a pour magnifier les sonorités de l’instrument en une musique mécanique entrainante.

Avec Open, le duo a exploré des dimensions que Dilation n’avait que suggérées. Sur scène, Sarp promène ses doits sur les touches d’ivoire de son clavier, tandis que Vogel, derrière son ordinateur, sample en direct les notes de son partenaire. Grâce à des dispositifs mécaniques qu’ils ont eux-mêmes conçus, Vogel manipule également le corps et les cordes du piano de Sarp, en y ajoutant ainsi des effets singuliers.

Live, ce dispositif mécanique procure au show un rendu physiquement étonnant et visuellement captivant : l’on comprend mieux pourquoi certains ont décrit leur musique comme « une opération du cœur sur un grand piano. » Leurs performances soulignent la complexité et la vigueur de leur travail, et portent au premier plan leur amour pour la musique de club et la musique techno.

Rendez-vous ce mercredi 23 novembre pour voir le live de Grandbrothers à Toulouse ! infos et réservations : https://lemetronum.fr/