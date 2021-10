Gourmets et Gourmands ont rendez-vous au MEETT de Toulouse

Du 29 octobre au 1er novembre, gourmands et épicuriens ont rendez-vous pour la première fois au MEETT, le nouveau Parc des Expositions de Toulouse, pour découvrir deux salons en un : « Vins & Terroirs » et « Chocolat & Gourmandises ».

Avec quelque 300 composés aromatiques différents identifiés, le chocolat, dit-on, a autant de nuances d’effluves que le vin ! Les visiteurs ont quatre jours pour s’en assurer, à la rencontre des meilleures appellations et grands crus de vin ou de cacao.

Après deux ans d’absence, le grand rendez-vous régional des gourmets valorise plus que jamais les circuits courts, durant quatre jours au lieu de trois lors des précédentes éditions.

Côté Vins & Terroirs : à la rencontre des producteurs

Les appellations françaises sont toutes représentées avec plus de 250 producteurs qui proposent leurs bouteilles aux prix « Direct producteur » avec l’envie de faire découvrir leur travail. L’occasion de faire de vraies rencontres et découvertes et de constituer sa cave, que l’on soit amateur ou initié, en fonction de de son budget. Depuis quelques années maintenant, la présence des vins Bio se confirme, avec une cinquantaine de producteurs labélisés.

Pour s’initier ou aller plus loin dans l’apprentissage du vin, le salon propose gratuitement, chaque jour, en partenariat avec Artofwines (inscriptions sur place) :

• Des Initiations à la dégustation destinées aux débutants soucieux de maîtriser les codes et les bases de la dégustation œnologique. Autour de trois vins, chaque séance aborde l’analyse visuelle, olfactive et gustative.

Des Masterclass, qui s’adressent d’avantage aux connaisseurs. Les amateurs découvriront la typicité des cépages présents dans les appellations françaises, à travers la dégustation de quatre vins mono-cépages.

Le salon met à l’honneur la gastronomie de toutes les régions de France, avec des produits aussi variés que truffes, charcuteries, fromages, pâtisseries… Nouveau cette année : les visiteurs découvriront en un clin d’œil une sélection des meilleurs produits de la région Occitanie sur l’espace « Sud de France » qui réunit vingt producteurs.

Côté Chocolat & Gourmandises

Le cacao est décliné sous toutes ses formes, à travers une quarantaine d’exposants aux savoir faire à croquer ! Cette flânerie délicieuse s’articule autour d’un noyau d’artisans chocolatiers de la région toulousaine, au premier rang desquels Maison Pillon, De la Fève au Palais, Bello & Angeli, Castan Chocolatier, …

Les familles sont bienvenues et les enfants ont un atelier dédié : Choco Kids, en partenariat avec le lycée professionnel toulousain Renée Bonnet, accueille les plus jeunes pour les sensibiliser au goût et à la texture du chocolat.

Alliance des gourmandises, le salon propose pour la première fois, en partenariat avec Artofwines et Castan Chocolatier, des ateliers Accord Vins Chocolats : à partir de la dégustation de quatre vins, une expérience étonnante qui révèle des accords originaux et savoureux entre les vins et le chocolat.

Informations Pratiques

Salon Vins & Terroirs et Salon Chocolat & Gourmandises

Du 29 octobre au 1er novembre 2021

les sites :https://salon-vins-terroirs-toulouse.com/frhttps://www.salon-chocolat-toulouse.com/fr