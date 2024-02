Fox Stevenson en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le DJ-Producteur anglais Fox Stevenson sera en concert ce mercredi 28 février 2024 au Rex de Toulouse.

Avec un don pour écrire la bande-son de votre prochaine aventure, Stanley Stevenson-Byrne, mieux connu sous le nom de Fox Stevenson, se situe quelque part entre le producteur de musique centré sur le club et le chanteur-compositeur sincère. Travaillant en dehors des contraintes du genre, il utilise des influences au-delà de la dance music, puisant souvent dans son éducation pop-punk. Le résultat ? Des chansons qui relient différents styles de musique tout en incarnant toujours le son signature de Fox – contagieux, aventureux et toujours plein de charisme.

Le premier album de Fox Stevenson, Killjoy, est l’introduction parfaite au monde unique de l’Anglais, marquant un nouveau chapitre dans une carrière. Aux côtés de Killjoy, qui présentait le bien-aimé « Dreamland », « Go Like » et « Out My Head ». Suite à ça, on a également vu la naissance de Fox Stevenson LIVE, un trio énergique de batterie, de guitare et de chant qui a apporté leurs interprétations en direct à travers les États-Unis et l’Europe.

Rendez-vous le 28 février au Rex de Toulouse pour découvrir le show atypique du trio Fox Stevenson LIVE !