Fondation espace écureuil : exposition du Projet pédagogique « Cher Journal »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir du 19 mai, la Fondation espace écureuil rouvre ses portes au public, avec l’exposition des élèves de l’académie de Toulouse, qui présentent leurs réalisations d’arts plastiques réalisées durant cette année scolaire.

1200 élèves issus de 38 établissements de la région ont participé́ cette année au projet pédagogique mené avec l’académie de Toulouse. Des classes maternelles aux établissements supérieurs, ils exposent leurs travaux d’art plastique sur les murs de Fondation espace écureuil .

Entre novembre et mars, 28 collèges et lycées, 7 écoles primaires et 3 établissements supérieurs ont pu visiter l’exposition « Je suis le chien » de Patricia Combacal, dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur.

Afin de faciliter la réalisation de ce projet pédagogique, quatre mallettes ont circulé dans les établissements, dont la moitié sont situés hors de Toulouse. En ces temps de déplacements aléatoires, elles ont permis aux classes de s’approprier les thèmes de l’exposition de Patricia Combacal, à travers des œuvres prêtées par l’artiste, des tirages photographiques et une sélection d’ouvrages. En complément, la Fondation espace écureuil a réalisé et mis en ligne des petits films de présentation de l’exposition.

En marge de la notion de l’intime, thème central de l’œuvre de Patricia Combacal, les élèves et les étudiants ont travaillé sur une multitude de sujets, de l’autobiographie au manque, en passant par la dépendance, le corps, la peau, l’identité, le souvenir, la métamorphose ou le paysage intérieur.

Malgré les contraintes de ces derniers mois, la forte participation des écoles et l’implication de 1200 élèves illustre l’engouement pérenne des enseignants et des jeunes de Midi-Pyrénées pour l’art contemporain.

Les travaux les plus pertinents seront récompensés par la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, qui remettra un prix de 300 € à une école primaire et à un établissement du secondaire ou du supérieur.

Plus d’infos : http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/projet-pedagogique-2020-2021_1241.php