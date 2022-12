Folia, un spectacle hors norme à Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre de sa saison hors les murs, Odyssud présente le spectacle de danse Folia au Casino Barrière Toulouse les 21 et 22 décembre.



Dans ce spectacle hors-norme, le chorégraphe jette des ponts entre le hip-hop, la danse classique et contemporaine, la musique baroque, les tarentelles italiennes interprétées en « live » et l’électro.

Sur scène, les 12 danseurs et les 7 musiciens revisitent la « folia », danse et chant qui a inspiré les compositeurs baroques. On est emporté par cette folie aérienne, ces références au flamenco, ces deux danseuses sur pointes et, pour finir ce derviche tourneur.

Un spectacle audacieux et virevoltant d’une créativité et d’une énergie foisonnante !

Réservations : 05 61 333 777