FENIX Toulouse – Montpellier : Place au leader pour finir l’année 2022 !

Dernier match de la phase aller, le FENIX reçoit le MONTPELLIER Handball ce Mardi 20 Décembre à 20h30 au Palais des Sports de Toulouse.

Noël avant l’heure pour le FENIX Toulouse. Le club de la ville rose recevra l’une des équipes en lice pour le titre de champion de France et actuellement leader, Montpellier. Quelques jours après la défaite face à Chambéry, il faudra se battre de nouveau pour faire tomber ce club mythique français. Après les exploits face au PSG et à Nantes, Toulouse espère réaliser la passe de trois. Mais Montpellier est prévenu et se prépare à un grande combat dans ce derby de la région Occitanie.

Toulouse peut créer un nouvel exploit et relancer le championnat juste avant les fêtes de noël. La soirée sera exceptionnelle à plus d’un titre avec des animations et un village de Noël.

FENIX Toulouse – Montpellier

Mardi 20 Décembre à 20h30

Palais des Sports de Toulouse

www.fenix-toulouse.fr