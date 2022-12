Folamour de retour ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Folamour revient au Bikini ce dimanche 4 décembre pour une journée exceptionnelle !

House Of Love est le nouveau joyau de Folamour. Un label qui s’est construit autour d’une idée : créer un environnement pour vous permettre de rêver. House of love défend une culture, un état d’esprit et une passion commune pour la musique. Un environnement où le ciel est la limite et où les rêves peuvent devenir réalité.

Ce projet commence avec des villes et des lieux spécifiques qui ont une histoire et partagent les valeurs de House Of Love. C’est une toute nouvelle expérience, hors du temps, où les émotions et les sens sont activés. Un espace sûr pour danser et partager.

L’objectif de H.O.L est de diffuser des valeurs et un message positif de manière festive, de donner une expérience qui impactera les nouvelles et les anciennes générations. Un destination pour partager un moment d’harmonie, de bienveillance et de folie avec une sélection musicale pointilleuse.

Pour cette première au Bikini, rendez-vous le dimanche 04 décembre, en mode Sunday Time, avec FOLAMOUR, LEO LUSCHER et LIS SARROCA, pour finir le week-end sur le dancefloor !!!

Dj au milieu de la salle, cocktails et food truck, la Sunday Time est de retour !

Réservations : www.lebikini.com