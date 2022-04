Foire, Michel Drucker, Humour, Soutien à l’Ukraine…votre agenda des sorties à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Que faire à Toulouse ce week-end ? Toulouseblog a sélectionné pour vous quelques événements majeurs entre le 8 et 10 avril 2022 !



Foire Internationale de Toulouse

Plus de 400 exposants s’installent pour 10 jours à la Foire Internationale de Toulouse, du samedi 9 au lundi 18 avril.

La billetterie en ligne sur le site www.foiredetoulouse.com





Raconte moi Montaudran à l’Envol des Pionniers

Les 9 et 10 avril, l’Envol des Pionniers organise « Raconte-moi Montaudran », un événement inédit sur l’histoire de Toulouse-Montaudran à l’ère de l’Aéropostale.

> https://www.toulouseblog.fr/lenvol-des-pionniers-organise-raconte-moi-montaudran/

Télévision & Expérimentation à la Cinémathèque de Toulouse

« Télévision & Expérimentation » est un cycle inédit consacré à la diversité des expérimentations menées par le Service de la Recherche et la Direction des programmes de création et de recherche (DPCR) de l’INA.

20 longs & moyens métrages, 27 courts métrages, de l’expérimental à la fiction, du documentaire à la création audiovisuelle, seront proposés avec, pour la première fois en France, une approche panoramique de ces collections uniques.

Une occasion exceptionnelle de découvrir des films et expériences menés à la télévision par des cinéastes et artistes reconnus tels que Coline Serreau, Chantal Akerman, Peter Foldes, Chris Marker, Jean Eustache, Claude Chabrol…

> lacinemathequedetoulouse.com

Michel Drucker au Bascala samedi 9 avril

Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre des Bouffes Parisiens Michel Drucker nous a enchanté avec son premier spectacle « Seul avec vous ». Là, s’est révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie.

Il lui reste tant de choses étonnantes, émouvantes et bien sur délicieusement drôles à nous dire qu’il en a fait un deuxième spectacle à découvrir le 9 avril sur la scène du Bascala.

Champions Cup : Stade Toulousain – Ulster

Samedi à 16h15, le Stade Toulousain accueille en match aller de Champions Cup les irlandais de l’Ulster pour prend une option sur la suite de la compétition

> www.stadetoulousain.com

Exposition Ukraine, terre désirée

En solidarité avec l’Ukraine, une exposition aura lieu du 6 au 26 avril 2022, en partenariat avec Map toulouse, à l’Hotel du Département de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/exposition-photographique-ukraine-terre-desiree-2002-2022-a-toulouse/

Rassemblement en soutien à Olivier Dubois

Le vendredi 8 avril A 19h30, dans le hall de l’Espace Diversités Laïcité, le Club de la presse Occitanie co-organise avec Reporters sans frontières, la Région Occitanie, la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, et le Département de la Haute-Garonne, un rassemblement en soutien au reporter de Libération, Olivier Dubois, retenu en otage au Mali depuis un an.

Concert de solidarité pour l’Ukraine samedi 9 avril

Cinq associations toulousaines engagées dans le domaine des musiques classiques s’unissent pour un concert exceptionnel en soutien aux populations ukrainiennes samedi 9 avril à 20h à l’église du Gesu.

L’ensemble Antiphona, la saison de concerts Les Arts Renaissants, l’Ensemble Baroque de Toulouse, Les Sacqueboutiers et Toulouse les Orgues ont intitulé cette soirée « Musique pour la paix ». Tous les fonds récoltés seront reversés à la Croix Rouge pour leur action en faveur de l’Ukraine.

Tarif : 20€ (avec possibilité de faire un don complémentaire) – Réservations sur le site Helloasso

Humour à l’Aria

Découvrez la soirée Please Stand up réunissant Nicole Ferroni, Christine Berrou, Laura Domenge et Florence Mendez à l’Aria de Cornebarrieu le 9 avril prochain.

Les 3 Fromages à l’Ecluse Saint Pierre

Les 3 Fromages, suivis par près de 40 000 abonnés sur facebook, 25 000 sur Youtube (dont deux clips avec plus de 2 millions de vues, 3 avec plus d’un million) sont proches de leur public, et proposent donc à l’occasion de la sortie de leur nouvel album V le 11 mars, une tournée sillonnant toute la France, garantissant leur passage à moins de deux heures de trajet de chacune et chacun!

Ce sera donc à la nouvelle salle de l’Ecluse Saint-Pierre le 9 avril qu’ils viendront rencontrer le public Toulousain, en compagnie de Sugar & Tiger (Didier Wampas & family) !

Georgio au Bikini samedi 9 avril

Made in Asia sous le signe du Japon

Après une édition en ligne en 2021, le festival Made in Asia revient à Toulouse du 2 au 20 avril ! Cette 15ᵉ édition sera placée sous le signe du Japon et mettra en avant la richesse de la culture nippone à travers des expositions, spectacles, concerts, projections, conférences et ateliers.

> https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-le-japon-a-lhonneur-de-made-in-asia/

Festival Flamenco de Toulouse du 2 au 9 avril

La 21e édition du festival propose au public une ballade flamenca dans la ville rose. Artistes émergents et stars du flamenco sont au programme. Un véritable tourbillon de surprises, de découvertes, de sons, de couleurs…

Au programme :

– Vendredi 8 avril à 20h30 : Samuel Serrano – Centre culturel Saint-Cyprien.

– Samedi 9 avril à 20h30 : Montse Cortés – Centre culturel Saint-Cyprien.

– Du samedi 2 au vendredi 29 avril : expositions de Fabien Ferrer et Gaspar

> https://www.facebook.com/festivalflamencodetoulouse/