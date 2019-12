Focus sur le staff du TO 2020

Partager Facebook

Zoom sur le staff de l’équipe fanion Olympienne, Sylvain HOULES et ses adjoints Adam INNES, Christophe TOUSTOU, Jonathon GREEN et Gregory WHITE, en qui les dirigeants du TO ont renouvelé leur confiance.

Un staff construit autour de Sylvain HOULES, qui a intégré l’encadrement de l’équipe professionnelle Olympienne un an après avoir terminé sa carrière de joueur au TO, en même temps qu’Adam INNES (responsable performance), avant de prendre la casquette de coach principal en décembre 2013.

Après cette saison 2013/2014 auréolée du premier doublé Coupe/Championnat du Toulouse Olympique, le duo a été rejoint par Christophe TOUSTOU, bien connu du côté du TO après avoir passé quasiment la totalité de sa carrière au club, pour prendre en charge l’analyse vidéo et la défense.

Et le succès était toujours au rendez-vous, avec un championnat de France supplémentaire en 2014/2015, un « League Leader Shield de League One » ainsi qu’une montée en Championship dès la première année, en 2016, au moment où Jonathon GREEN arrivait en tant qu’adjoint d’Adam INNES. En plus de ce rôle, il s’occupe également aujourd’hui de la réathlétisation des blessés et des statistiques.

Enfin, au terme de la saison 2017, conclue avec un nouveau trophée – le « Championship Shield » -, Greg WHITE, joueur du TO depuis 2013, a intégré le staff pour prendre en charge toute la partie bien-être du groupe.

Les résultats de l’équipe s’améliorant saison après saison, la volonté est de conserver cette continuité. Ainsi, après la demi-finale jouée cette année, les dirigeants et le staff du TO s’accordent sur l’objectif de 2020 : la montée en Super League.