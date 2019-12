Le Réveillon au Bikini avec 37 ans de Musique !

Partager Facebook

Le réveillon du mardi 31 décembre sera l’occasion de fêter 37 ans de musique au Bikini à Toulouse lors d’une soirée exceptionnelle dès 23 heures.

Les soirées du Bikini de Toulouse sont désormais bien encrées dans l’agenda. On connait les nuits années 70, 80 ou 90 mais pour le réveillon la salle de Ramonville organise une grande nuit pour les 367ans de sons au Bikini. 37 ans de concerts, 36 ans de musiques, le tout réuni en une seule soirée. De nombreux mix ambianceront le dance floor pour rentrer de plein pied dans une nouvelle année riche en concert. De Franz Ferdinand à Gorillaz, en passant par les Clash, Daft Punk et Oasis, toute l’ambiance des concerts dans des mix pop/rock/electro surpuissant. Par la même occasion, il sera possible de jeter un coup d’oeil au programme de cette année 2019 qui risque d’être aussi impressionnante, en terme de programmation, que sa grande soeur. De belles choses sont à prévoir. Restez attentif !

Alors un petit tour au Bikini pour fêter 37 ans de musique avec un mix des années 70 à nos jours.

Mardi 31 décembre dès 23h au Bikini

Tarif : 15 euros avec une conso !