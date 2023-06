Finale Top 14 : Les derniers Toulouse – La Rochelle en phase finale

Partager Facebook

L’affiche fait rêver les amoureux de rugby. Les deux meilleures équipes de la saison se retrouvent ce samedi au Stade de France. A quelques jours du choc, retour sur les dernières confrontations en phase finale entre le Stade Toulousain et La Rochelle.



C’est le remake de la finale de 2021 où le Stade toulousain était sacré. Deux ans après, les deux équipes ont évolué, et La Rochelle s’est offert un double titre en Champions Cup. Terminées les finales perdues pour les maritimes, place à la revanche. Le leader toulousain et son dauphin rochelais ont donc rendez-vous au Stade de France samedi à 21h (en direct sur Canal + et France 2).

Si Toulouse peut décrocher un 22e titre, pour La Rochelle ce serait une première. Mais dans l’histoire, quels sont les résultats des dernières confrontations entre les deux formations en phase finale ?

Finale de la Champions Cup 2020-2021

Ce fut le premier grand rendez-vous entre les deux équipes. Une finale rude, brutale où Toulouse sortira vainqueur avec une 5e étoile sur le maillot. La Rochelle s’est battu jusqu’au bout même réduit à 14 après l’expulsion de Botia à la 28e minute de jeu. Score Toulouse – La Rochelle : 22 – 17

Finale Top 14 2020-2021

Un mois après son titre en Champions Cup, Toulouse réalise le doublé dans un match serré où La Rochelle impressionne par le jeu. Malheureusement pour les maritimes, Toulouse inscrit deux essais par Ramos et Kolbe dans la foulée d’attaque adversaire. La Rochelle passe à côté de sa finale, et Toulouse rentre avec une 22e titre. Score Toulouse-La Rochelle : 18-8

Barrage 2021-2022

On aurait aimé une nouvelle finale entre ces deux là, mais suite à une saison en dents de scie, Toulouse et la Rochelle se retrouvent en barrage. Désormais Champions d’Europe, les rochelais ont du mal à rentrer dans la rencontre en commettant trop de fautes. Toulouse en profite et s’offre une nouvelle demi-finale face à Castres. Une demi-finale perdue une semaine après.

Score Toulouse – La Rochelle : 22-28