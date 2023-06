A Toulouse, les quartiers sont en fête cette semaine !

Partager Facebook

Du 14 au 28 juin, la Mairie de Toulouse invite les habitants à un moment convivial et festif organisé dans six cœurs de quartiers.

Initiées pour la première fois en 2022, ces soirées, gratuites et ouvertes à tous s’organisent autour d’un apéro-concert de 18h30 à 20h30. Les habitants peuvent rencontrer et échanger avec Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole autour d’un verre et d’un concert. Ce temps de partage en plein air est l’occasion de fêter les beaux jours avec la présence également des Maires de quartier et des artistes Jane For Tea, Grain de Swing et Pat Borg.

L’agenda des soirées :

14 juin – Cœurs de quartier en fête – Centre-ville – Place Saint-Pierre

En présence des Maires de quartier : Caroline Adoue-Bielsa, Julie Escudier, Ghislaine Delmond

16 juin – Cœurs de quartier en fête – La Cartoucherie – Place de la Charte des Libertés Communales

En présence des Maires de quartier : Jean-Paul Bouche, Julie Pharamond, Marine Lefevre, Bertrand Serp

19 juin – Cœurs de quartier en fête – Cité de l’Hers – Place de la cité de l’Hers

En présence des Maires de quartier : Souhayla Marty, Isabelle Ferrer, Laurence Arribage

20 juin – Cœurs de quartier en fête – Croix-Daurade – Espace du Ramelet

En présence des Maires de quartier : Olivier Arsac, Maxime Boyer, Cécile Dufraisse

23 juin – Cœurs de quartier en fête – Saint-Martin-du-Touch – Parc de la maison de quartier

En présence des Maires de quartier : Jean-Jacques Bolzan, Christophe Alves, Gaëtan Cognard, Nina Ochoa

28 juin – Cœurs de quartier en fête – Saint-Michel – Parvis Yves et Marie-Angèle Bettini

En présence des maires de quartier : Emilion Esnault, Jonnhy Dunal, Fella Allal