Toulouse : Conservez vos déchets verts !

En plein crise sanitaire liée au Coronavirus, Toulouse Métropole conseille de conserver vos déchets verts jusqu’à nouvel ordre.

Face à l’épidémie du Covid-19, Toulouse Métropole a réorganisé la collecte des déchets en donnant la priorité aux ordures ménagères et au tri sélectif (emballages, papiers). Pour faciliter l’organisation des services et assurer la propreté et la salubrité des espaces publics, elle a demandé aux habitants de conserver les déchets verts chez eux.

A partir de vendredi 3 avril, si un dépôt de déchets verts est constaté au pied d’une habitation, Toulouse Métropole déposera dans la boite aux lettres une affiche rappelant aux propriétaires de conserver ses déchets sur son propre terrain en attendant la fin du confinement. Garder ses déchets chez soi est un effort participatif citoyen au maintien de la propreté des espaces publics.

Par ailleurs, sur le site de Toulouse Métropole, des conseils et astuces sont donnés pour recycler en partie ses déchets verts : compostage, paillage et broyage en sont quelques exemples.

