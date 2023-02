« Feux, mégafeux « , la nouvelle exposition du Quai des Savoirs Toulouse

Partager Facebook

Le Quai des Savoirs propose une nouvelle grande exposition, « Feux, mégafeux » du 9 février au 5 novembre 2023.

Ces dernières années, des feux gigantesques ont dévasté la planète. Ce phénomène, exceptionnel il y a encore quelques années, devient plus fréquent, y compris dans des régions qui semblaient hier encore peu touchées, comme en Sibérie ou, plus proche de nous, en Bretagne. On se souvient notamment de l’été dernier en Gironde durant l’été dans une année de température record. Pour mieux comprendre le phénomène du feu, et plus spécialement celui de ces incendies hors normes, le Quai des Savoirs propose une nouvelle grande exposition, « Feux, mégafeux » du 9 février au 5 novembre 2023.

Point d’orgue de l’exposition : le tunnel des mégafeux, une grande installation immersive qui vient enrichir l’exposition originale de la Cité des sciences et de l’industrie pour sa présentation au Quai des Savoirs.

Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les incendies… autant de pistes qu’explore cette exposition avec une plongée au cœur d’un impressionnant tunnel lumineux, un moment intense à vivre ensemble dans un parcours de visite.

« Feux, mégafeux » s’inscrit dans l’accueil à Toulouse, du 4 au 8 octobre, du Congrès national des sapeurs-pompiers de France, qui réunit chaque année près de 500 exposants, 3 000 congressistes et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Le Comité d’organisation Midi-Pyrénées 2023 (Comipy) est partenaire de l’exposition.

Toutes les infos : https://www.quaidessavoirs.fr/