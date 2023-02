Avant-Première du premier film de RIADH BELAICHE (JUST RIADH) à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Riadh Belaïche (Just Riadh) présentera en avant-première le film « A la Belle Etoile » au CGR Blagnac le 16 février.

Star des réseaux sociaux avec 4 millions d’abonnés sur Instagram et 5,5 millions sur Tik Tok, l’influenceur Just Riadh se lance dans le cinéma avec un premier film très attendu. De son vrai nom RIADH BELAICHE, le comédien interprétera le role d’un cuisinier dans « À la belle étoile » adapté de l’autobiographie du chef pâtissier Yazid Ichemrahen. Derrière la caméra, on découvrira le réalisateur Sébastien Tulard. Les deux seront présents à Blagnac pour une avant-première le 16 février prochain.

Le film raconte l’histoire de Yazid n’ayant qu’une passion, la pâtisserie. Élevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Infos : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/