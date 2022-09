Festival International du Film d’Environnement revient en octobre !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival International du Film d’Environnement est de retour à Toulouse du 3 au 9 janvier.

L’association FReDD organise le Festival International du Film d’Environnement du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022 à Toulouse et en Région Occitanie. Plusieurs temps forts sont à prévoir : projections d’œuvres audiovisuelles, tables rondes, temps festifs, cérémonies d’ouverture et de clôture…

Cette 12ème édition, parrainée par le cinéaste Jean-Michel Bertrand, présentera 42 productions cinématographiques françaises et internationales sur la thématique «Ensemble», abordant l’importance d’une action et d’une pensée individuelles et collectives autour des thématiques de la transition écologique et énergétique des territoires.

Le programme

Des projections seront organisées sur Toulouse Métropole et dans de nombreuses communes d’Occitanie dans les principaux cinémas. En plus des projections, plusieurs temps- forts seront à prévoir tout au long du festival :

• Apéritif de présentation du programme et projection d’une sélection de courts-métrages. Au Théâtre des Mazades, Toulouse le samedi 1er octobre à 19h

• L’ouverture du Festival avec projection du film Les Huits Montagnes, lauréat du Prix du jury du Festival de Cannes, de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen en compétition dans la catégorie «Grand Prix», suivi d’un concert acoustique. À l’ABC, Toulouse le lundi 3 octobre à partir de 18h30 en présence des réalisateur·rices et du parrain du Festival, Jean-Michel Bertrand

• Le FReDD à la Cité : trois jours articulés autour des thématiques « environnement, changement climatique et innovation ».

À la Cité de l’innovation à Toulouse Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre de 9h à 21h

• Une journée d’activités, de rencontres et de projections.

Au Moulin de Roques le samedi 8 octobre de 11h à 18h

• Des rencontres universitaires et tables rondes.

• Des temps de débats et d’échanges informels lors de soirées et apéritifs conviviaux.

• Cérémonie de remise des prix cinématographiques et radiophoniques, en présence des membres des Jurys et des réalisateur·rices.

À l’ABC, Toulouse le dimanche 9 octobre à 19h.

Pour en savoir plus :

lefredd.org

facebook.com/festivalfredd

instagram.com/festivalfredd/