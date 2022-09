Le Salon International de la Lutherie de Guitare la semaine prochaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 16, 17 et 18 septembre prochains, à la Cité, à Toulouse se tiendra la 25ème édition du Salon International de la Lutherie de Guitare – Sud de France.

Imaginé dans le cadre du Festival des Internationales de la Guitare Sud de France, le Salon souffle en cette année 2022 ses 25 bougies. Devenu l’un des plus grands événements dédiés à la guitare en France, il proposera pour cette édition anniversaire une programmation spéciale et accueillera pour l’occasion des artistes de renom : Melchor Campos, Nina Attal ou encore Laura Rouy.

C’est à la Cité, au cœur du quartier de Montaudran à Toulouse que se déroulera le Salon pour la 2ème année consécutive. Dans un espace de 12 600 m2, pendant deux jours, petits et grands, professionnels, amateurs, passionnés et curieux auront l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’art de la Lutherie en venant à la rencontre d’une centaine d’exposants luthiers de guitares classiques, acoustiques, électroacoustiques, électriques… de la ville Rose, de la région, de France et même d’Europe.

En 25 ans, ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable à l’échelle nationale et internationale des événements dédiés à l’instrument à cordes et fait la part belle au métier d’artisan luthier, à son histoire, ses techniques et son savoir-faire.

Le Salon International de la Lutherie de Guitare – Sud de France est un événement grand public, gratuit soutenu par la Région. Il se déroule dans la cadre de la programmation du Festival Montpelliérain « Les Internationales de la Guitare – Sud de France », qui chaque année propose plus de 150 concerts et événements (musiques du monde, musiques actuelles…) dans toute la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.

Toute la programmation :

VENDREDI 16 SEPTEMBRE :

20H30 : CONCERT DE MELCHIOR CAMPOS « De Sal y de espuma » – Studio 55 – 15€

SAMEDI 17 SEPTEMBRE – de 10H30 à 19H :

10H30 : OUVERTURE DU SALON – La Cité

11H–18H : DÉMONSTRATIONS DES GUITARES DE LUTHIERS

11H &15H : VISITES CRÉATIVES DES ATELIERS DU ROSELAB

14H : INAUGURATION DU SALON EN PRÉSENCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE ET DE LA

MARRAINE DU SALON NINA ATTAL

14H30 : MASTER CLASS DE GUITARE ÉLECTRIQUE PAR RENAUD LOUIS SERVAIS (NIVEAU INTERMÉDIAIRE –

INSTRUMENTS NON FOURNIS)

14H30 &16H30 : ATELIERS CRÉATIFS : FABRIQUE TON MÉDIATOR !

15H : INITIATION AU UKULÉLÉ (NIVEAU DÉBUTANT – À PARTIR DE 12 ANS – INSTRUMENTS FOURNIS)

16H : SHOWCASE DE NINA ATTAL – MARRAINE DU SALON

19H : FERMETURE DU SALON

20H30 : CONCERT DE NINA ATTAL & SES INVITÉS NORBERT KRIEF ET MISTER MAT (BLUES / ROCK) – Studio 55 –

20€

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – de 10H30 à 18H :

10h30 : OUVERTURE DU SALON

11H – 17H : DÉMONSTRATIONS DES GUITARES DE LUTHIERS EXPOSÉS AU SALON

11H : MASTER CLASS DE GUITARE CLASSIQUE PAR LAURA ROUY (NIVEAU CONFIRMÉ – 3 ANS DE PRATIQUE)

11H & 15H : VISITES CRÉATIVES DES ATELIERS DU ROSELAB

14H30 & 16H30 : ATELIERS CRÉATIFS : FABRIQUE TON MÉDIATOR !

15H: MASTER CLASS DE UKULÉLÉ (NIVEAU INTERMÉDIAIRE – À PARTIR DE 16 ANS – INSTRUMENTS FOURNIS)

16H : CONCERT DE LAURA ROUY ( GUITARE CLASSIQUE)

18H : FERMETURE DU SALON

Infos Pratiques

Salon International de la Lutherie de Guitare – Sud de France

La Cité – 55 Av. Louis Breguet, 31400 Toulouse

Samedi 17 septembre de 10h30 à 19h

Dimanche 18 septembre de 10h30 à 18h