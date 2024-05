Concours. Gagnez vos places pour le spectacle de Paloma à Toulouse

Partager Facebook

Paloma présentera son spectacle sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le 6 juin prochain. Gagnez vos places sur ToulouseBlog !

Comédien singulier, drag queen plurielle, Hugo Bardin alias Paloma présente un premier spectacle en solo pour nous faire rencontrer les femme qui l’habitent. Après son triomphe à Drag Race France, et sa tournée avec les membres de l’émission, Paloma s’émancipe et se dévoile un peu plus.

La grande gagnante de la saison 1 de Drag Race France revient donc à Toulouse pour notre plus grand bonheur le 6 juin prochain. En plus, on vous offre des places pour cet événement !

Infos : bleucitron.net