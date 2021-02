FENIX Toulouse : Match annulé face à Skopje

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En raison des nouvelles restrictions sanitaires, le FENIX Toulouse ne se rendra pas en Macédoine du Nord pour sa rencontre contre Skopje en Coupe d’Europe ce mardi.

La saison vient de reprendre après la trêve internationale, et déjà un match annulé pour les toulousains. Depuis les dernières annonces gouvernementales, on ne peut plus voyager dans un pays hors Union Européenne. Pour Toulouse, impossible de se rendre en Macédoine du Nord pour affronter Skopje.

Toulouse devra patienter cette semaine pour savoir si l’autre rencontre européenne sera possible vendredi au Palais des Sports. Les russes de Chekov, hors UE, sont en Espagne cette semaine et pourraient donc venir à Toulouse pour la rencontre. Cette saison la Coupe d’Europe, que retrouve enfin le FENIX, n’est pas un long fleuve tranquille.