Fary en spectacle à l’Odyssud Blagnac !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’excellent Fary présentera son seul en scène Hexagone sur la scène de l’Odyssud Blagnac ce mardi 4 et mercredi 5 février 2020.

À tout juste 28 ans, Fary est l’humoriste de tous les records. Après une tournée de 550 dates, le premier stand-uppeur produit par Netflix en France revient avec un nouveau spectacle et s’interroge sur des sujets plus politiques et plus intimes que jamais. Malin et perfectionniste, Fary, c’est un style vestimentaire savamment travaillé, une chevelure reconnaissable entre mille, une diction précise comme un morceau de rap. D’une maturité rare, il nous offre Hexagone, un spectacle aussi drôle qu’engagé dans lequel il prend les questions d’identité à bras-le-corps. Quel lien entre le pays et l’identité ? Est-ce la culture qui influence l’identité ou est-ce l’inverse ? Il n’a de réponse à aucune de ces questions, mais il se les pose avec vous. Et c’est une réussite.

Fary – Hexagone

Les 4 et 5 février 2020

Odyssud Blagnac