Falcon Lake, le Chat Potté, Nos Frangins…les sorties au cinéma de la semaine 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Que voir au cinéma cette semaine ? Petit tour d’horizon des sorties ce mercredi pour tous les publics !

Nos frangins de Rachid Bouchareb

Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

Le Royaume des étoiles de Ali Samadi Ahadi

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !

Le Chat Potté 2 : la dernière quête de Januel P. Mercado, Joel Crawford

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.

Falcon Lake de Charlotte Le Bon

Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri

Une histoire d’amour et de fantômes.

Maestro(s) de Bruno Chiche

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, il n’en croit pas ses oreilles.

Les Bonnes étoiles de Hirokazu Kore-eda

Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.