Fabien Lhérisson nouveau directeur du Metronum et du Festival Rio Loco

Fabien Lhérisson nommé directeur du Metronum, lieu des musiques actuelles à Toulouse et du Festival Rio Loco.

Fabien Lhérisson est nommé directeur du Metronum et du Festival Rio Loco par Monsieur Francis Grass, Président Directeur Général du Metronum.

Fabien Lhérisson prendra ses fonctions en janvier 2023 et aura pour principale mission d’assurer le pilotage général de l’établissement musical le Metronum (2 salles de concert de 600 et 200 places, 3 studios de répétition et d’enregistrement, des résidences d’artistes, un mentorat musical au féminin la « Women Metronum Academy »…) et du festival Rio Loco qui fait résonner depuis 27 ans les musiques actuelles du monde à Toulouse.

Depuis 2013, Fabien Lhérisson est directeur du lieu emblématique des musiques actuelles, Le Plan, qui est la plus grande SMAC (Scène de Musiques Actuelles) d’Ile-de-France. Il a conçu et élaboré avec ses équipes le projet artistique et culturel qui a conduit à la labellisation SMAC en février 2020 par le Ministère de la Culture et le Plan est depuis l’un des lieux de création et de résidences les plus demandés par les producteurs et les artistes des musiques actuelles.

Depuis presque 30 ans, Fabien Lhérisson dédie sa vie à la musique et à la culture en gérant, créant et participant à des initiatives novatrices pérennes d’envergure régionale, nationale et internationale. Que ce soient des missions de coordination de projets nationaux comme « Culture quartiers » dans le cadre du Festival et Ville de Saint-Denis, de programmation artistique dans des lieux du patrimoine historique, contemporain et industriel pour le Festival d’Ile-de-France ou encore la création de « Factory », l’événement des musiques émergentes, Fabien Lhérisson œuvre au décloisonnement des musiques et à la circulation des publics.