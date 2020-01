Exposition : Toulouse en Aquarelles à l’espace EDF Bazacle

Partager Facebook

Du 21 janvier au 29 mars 2020, l’espace EDF BAZACLE, en sa galerie de l’œil accueille l’exposition « Toulouse en aquarelles ».

Cette exposition dédiée à l’aquarelliste Toulousain Jean-François ARNAUD revêt la particularité d’être la première exposition d’originaux accrochés dans la galerie de l’œil. Des vues de Toulouse, mais aussi de la costa Brava, de villages Audois, Aveyronnais, paysages du Lauragais, l’artiste nous propose en 26 aquarelles, un Sud Ouest lumineux et contrasté.

Jean-François ARNAUD, est un aquarelliste de 43 ans, diplômé de l’atelier de Bande dessiné d’Angoulême.Après une carrière dans la publicité (créateur de l’agence Marco-polo à Toulouse), dans le design industriel (création graphic-design des gammes de ski chez Salomon) et l’organisation de concours de beauté de pur sang Arabes dans les émirats et Arabie Saoudite, il décide de revenir dans son pays natal, Toulouse, afin d’y mener une vie plus simple, et de renouer avec son premier amour : le dessin et la peinture. Cette exposition figurative, est en fait son voyage introspectif.

L’artiste fera une démonstration en peinture live, au sein de l’espace BAZACLE, le mardi 4 février à 11h00, ainsi que le mercredi 4 mars à 15h00. (Accès gratuit). Des ateliers gratuits de « découverte de l’aquarelle » auprès des plus jeunes seront également proposés.

Pour en savoir plus : bazacle.edf.com