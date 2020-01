Concours : Gagnez vos places pour le spectacle de Mario Luraschi à Toulouse !

Partager Facebook

Mario Luraschi présentera son spectacle équestre Fascination les 25 et 26 janvier prochain au Zénith de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le plus spectaculaire des shows équestres en Tournée dans toute la France et à Toulouse. Quand l’art équestre réunit cascades, tradition, poésie et liberté ! Ce grand spectacle, mêlant émotion et audace vous fera rêver pendant près de deux heures !

Pour la première fois, l’homme-orchestre du cheval à la renommée mondiale, Mario Luraschi, se met en scène ! Ce spectacle vient couronner 50 ans de carrière équestre : sur un plateau de 1000m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, Mario vous fera voyager à travers le temps, son histoire du cheval, les grandes fresques du cinéma et de la tradition équestre. Musique, lumières, costumes, pyrotechnie : un véritable show à la gloire du cheval !

Mario Luraschi, cascadeur, dresseur, écuyer, voltigeur, c’est notamment le « Ben Hur » au Stade de France de Robert Hossein, le « Buffalo Bill’s » à Disneyland Paris, « Excalibur » à Las Vegas… Et bien-sûr le cinéma avec plus de 500 films : La folie des grandeurs, L’ours, James Bond Octopussy, Jeanne d’Arc, Lucky Luke, Les Visiteurs, Jappeloup, Napoléon, la série Versailles…

Rendez-vous au Zénith de Toulouse les 25 et 26 janvier 2020. Toulouse Blog vous y invite !

Mario Luraschi

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

Zénith de Toulouse

www.box.fr