Toulouse. Opus organise un concert avec la nouvelle scène locale

Le webzine Opus Musiques nous propose un nouveau concert le 1er décembre 2023 avec trois artistes de la scène musicale locale au Metronum de Toulouse.

3 groupes toulousains émergents sont à découvrir en concert gratuit au Metronum :Mélys (folk florale), Galim Atias (jazz-rap) et Feràmia (transe rock) Ces artistes sont les lauréats de la 2e édition du dispositif d’accompagnement Focus d’Opus, imaginé par Opus Musiques et organisé avec les partenaires Le Metronum, La Sacem, Mathpromo, Les Incultés et Sozinho

Le Focus d’Opus est un dispositif imaginé par le webzine musical toulousain Opus Musiques. « Nous sommes très souvent sollicités par des projets musicaux émergents et naissants depuis notre création en 2014. On constate régulièrement certains oublis ou maladresses. Avec ce dispositif, on souhaite apporter des conseils et outils aux artistes accompagnés pour favoriser leur professionnalisation, en toute humilité. » résume Rémy, co-président de l’association qui a reçu 84 candidatures pour sa première édition en 2022. Pour cette nouvelle édition, nouveau succès, et après délibération, le jury a donc choisi les trois gagnants avec des projets allant de la folk au rap en passant par le rock.

Les 3 projets de l’an dernier ont offert un concert de fin d’accompagnement, le 3 décembre 2022 au Metronum, devant 450 personnes. Rendez-vous avec de nouveaux artistes le 1er décembre 2023.