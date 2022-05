Exposition : Rétrospective de la photographe Jane Evelyn Atwood à Toulouse

Partager Facebook

C’est l’exposition à ne pas manquer cet été. Du 3 juin au 25 septembre, le Chaeau de la Laréole accueille la photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood.

La 14e édition du Festival MAP Toulouse démarre dès le 3 juin et accueillera l’artiste franco- américaine Jane Evelyn Atwood qui exposera une incroyable rétrospective photographique sur l’ensemble des évènements marquants de sa carrière au magnifique Château de Laréole.

C’est une artiste exceptionnelle qui sera présente lors de cette nouvelle édition du Festival MAP Toulouse pour présenter une exposition « SEPT HISTOIRES (1976-2010) » retraçant les plus grands moments de sa carrière.

Les différentes séries photographiques seront accessibles au grand public dès le 3 juin et jusqu’au 25 septembre au cœur d’un lieu unique, le Château de Laréole, classé à l’inventaire des Monuments Historiques et propriété du Conseil Départemental de la Haute-Garonne depuis 1984. Il est situé à 50 min en voiture depuis la ville rose.

Jane Evelyn Atwood est née à New York et vit en France depuis 1971. Fascinée par les gens et par la notion d’exclusion, elle a réussi à pénétrer des mondes que la plupart des individus ignore ou choisit d’ignorer.

Elle est l’auteure de treize livres et ses images sont exposées à l’international avec une première rétrospective présentée à Paris à la Maison Européenne de la Photographie en 2011. Ces photographies figurent dans de nombreuses collections publiques et privées.

L’inauguration officielle de l’exposition aura lieu le 10 juin prochain à 18h au Château de Laréole en présence de l’artiste. Une belle occasion pour le grand public de découvrir les œuvres en avant-première et se faire dédicacer un exemplaire par la photographe elle-même !

Site internet : https://map-photo.fr