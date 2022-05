Le Rugby fait son festival à Toulouse en juin

Partager Facebook

Le rugby fait son festival les 10 et 11 juin au Capitole de Toulouse avec des animations, des initiations et des tournois.

Vendredi 10 et samedi 11 juin, la place du Capitole se transforme en stade de rugby à l’occasion de la seconde édition du Toulouse Rugby Festival. Un événement festif 100% rugby, entièrement gratuit et ouvert à tous ! Passionnés, amateurs et curieux, pourront y assister, avec de nombreuses activités sur le rugby. Les inscriptions aux tournois mixtes organisés les deux jours de 17h à 20h sont ouvertes.

Pauline Bourdon et Imanol Harinordoquy, deux internationaux joueurs au Stade Toulousain sont la marraine et le parrain de l’événement. Plusieurs milliers de Toulousains de tous âges sont attendus place du Capitole pour cette grande fête du rugby.

Animations

Vendredi de 9h30 à 21h30

• 10h – 12h. Tournoi des écoles

• 12h – 14h. Initiations avec parcours rugby

• 14h – 15h30. Tournoi des collèges et lycées

• 15h30 – 17h. Tournoi des partenaires du Toulouse Rugby Festival

• 17h – 20h. Tournoi grand public (mixte)

• 20h – 21h. Match de gala en présence de personnalités du rugby.

Samedi de 9h30 à 20h30

• 9h30 – 10h30. Initiations avec parcours rugby

• 10h30 – 12h00. Tournoi sport adapté avec le Comité départemental du sport adapté 31 et les sections sport adapté des clubs du département

• 12h30 – 14h. Tournoi solidaire avec l’association Ovale Citoyen pour l’insertion sociale par le rugby

• 14h-17h. Tournoi des écoles de rugby

• 17h-20h. Tournoi grand public (mixte)