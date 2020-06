Exposition Léonard de Vinci au Château de Merville

Partager Facebook

Avec quelques semaines de retard lié au confinement, le Château de Merville rend hommage à Léonard de Vinci, à l’occasion du 500e anniversaire de la mort du génie de la Renaissance italienne. Le fameux ornithoptère aux ailes semblables à celles des oiseaux, a pris place cette semaine dans l’une des clairières du Labyrinthe de buis.

L’exposition annoncée au mois d’avril est enfin dévoilée aux visiteurs du Labyrinthe de Merville, qui peuvent contempler plusieurs reproductions grandeur nature des réalisations de l’artiste florentin. Le célèbre ornithoptère, acheminé depuis le Val de Loire et installé à 6 mètres du sol par l’entreprise mervilloise Toffanello, est empruntée au Château du Clos Lucé, à Amboise, où Léonard de Vinci vécut à la fin de sa vie.

Constitué d’une planche, de deux grandes ailes, de leviers pour manœuvrer, de pédales et d’un système de poulies, l’ornithoptère est l’un des premiers dessins du maître et restera à l’état de croquis. La machine n’aurait d’ailleurs pas pu s’envoler, car les matériaux disponibles à l’époque étaient peu adaptés et l’engin aurait pesé 300 kg. D’autres inventions de cet artiste hors du commun, telles que le « parachute » et le « Pont autobloquant », côtoient de grands

dessins sur panneaux dont le légendaire portrait de Mona Lisa.

Ce focus sur Léonard de Vinci prend place dans une vaste rétrospective que le labyrinthe de Merville consacre cette saison aux grands inventeurs de l’humanité.

A travers les 20 hectares de parc, jalonnés d’allées de buis, les visiteurs suivent les traces de Galilée, Gutenberg, Marie Curie, Albert Einstein ou Bill Gates. Ce parcours inédit propose un jeu scénarisé et interactif aux enfants et aux adultes, pour apprendre en s’amusant, du télégraphe au smartphone, de l’ampoule électrique à la machine à laver, de la roue à la voiture électrique.

Chateau de Merville

Chemin de Grand Borde

31330 Merville

05 61 85 32 34

labyrinthedemerville.com