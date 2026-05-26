Sortie famille à Toulouse : « Nos petits penchants », une ode poétique au bonheur à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Twitter

Ce samedi 30 mai 2026, la Salle Nougaro de Toulouse accueille la Compagnie Des Fourmis dans la lanterne pour une représentation matinale unique de « Nos petits penchants ». Un spectacle de marionnettes tout en poésie, accessible dès 7 ans, qui invite petits et grands à s’interroger avec douceur sur une question universelle : c’est quoi, le bonheur, au juste ?

C’est quoi le bonheur ? Une réflexion douce et accessible dès 7 ans

Trouver le bonheur est une quête qui occupe bien souvent toute une vie. Mais comment l’expliquer aux plus jeunes sans tomber dans les clichés ? C’est le défi relevé avec brio par la Compagnie Des Fourmis dans la lanterne avec leur création Nos petits penchants.

Sur scène, le public toulousain est invité à observer la vie d’un immeuble ordinaire. Ses habitants s’y croisent tous les jours dans les couloirs ou l’ascenseur, mais sans jamais véritablement se rencontrer. La raison ? Ils sont tous bien trop occupés à courir après une idée fantasmée du bonheur. À travers une galerie de personnages profondément attachants, le spectacle dévoile les « petits penchants » de chacun : ces tentatives, parfois maladroites mais toujours sincères, de trouver la félicité. L’œuvre rappelle avec justesse que le bonheur n’a pas de définition unique et qu’il se cache souvent là où on ne l’attend pas.

La poésie de la marionnette sur la scène de la Salle Nougaro

L’une des grandes forces de Nos petits penchants réside dans sa forme artistique. Ici, aucun dialogue n’est nécessaire. L’histoire se raconte sans un mot, laissant toute la place à l’émotion visuelle et à l’interprétation.

Les comédiens (Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman, Corinne Amic et David Chevallier) manipulent à vue de superbes marionnettes de laine. Cette matière, à la fois douce, brute et chaleureuse, donne vie aux personnages avec une expressivité troublante. Sublimée par la musique originale de Jean-Bernard Hoste et un jeu de lumières minutieux, cette mise en scène crée une atmosphère intime et onirique. Comme le souligne justement la critique de la revue Les Trois Coups : c’est « un spectacle tout public sur le bonheur, une échappée poétique ».

Une performance d’une heure qui captera l’attention des enfants tout en résonnant profondément chez les adultes accompagnateurs.

Pourquoi il ne faut pas manquer ce spectacle ce week-end

À l’approche de la fin du mois de mai, trouver une activité culturelle de qualité à partager en famille n’est pas toujours simple. Ce spectacle programmé à 11h00 du matin offre le format idéal pour bien débuter le week-end, laissant ensuite le temps de profiter d’un déjeuner en ville ou d’une balade toulousaine.

La jauge de la Salle Nougaro (en placement libre et configuration assise) permet une belle proximité avec les marionnettistes, un élément crucial pour apprécier la finesse de manipulation de la laine.

Informations pratiques et réservations

Ne tardez pas à prendre vos places pour cette représentation unique !