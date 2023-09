Partager Facebook

Comme chaque rentrée, la Cinémathèque de Toulouse ouvre la saison avec son festival Les Films qu’il faut avoir vus.

Même si il n’y a pas de honte d’avoir rater des oeuvres cinématographiques, il n’est jamais trop tard pour s’y intéresser. Période de rentrée oblige, la Cinémathèque de Toulouse retrouve son rendez-vous annuel des films qu’il faut avoir vus. Une sélection de titres incontournables pour lancer la saison. Et attention il y a des chefs d’oeuvres comme des petites pépites.

Pour débuter, on aura le droit le 14 septembre à « La Fureur du dragon » avec Bruce Lee puis on enchainera avec Pat Garrett et Billy le Kid, Tourments, Les Petites Marguerites, M le Maudit, Cria Cuervos, L’ange rouge, Remorques, Tetsuo, Jeux dangereux, Beau Travail, Millenium Mambo, Ennemis intimes, les Raisins de la Colère ou encore Frankenstein et la Dolce Vita. Des films de patrimoine comme de grands films parfois oubliés du grand public et qui mérite toute notre attention.

Cinéphiles, cinévores ou néophytes, du 14 septembre au 4 octobre prochain, on se précipite à la Cinémathèque de Toulouse !

La programmation complète : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda