Exposition « Demain un monde sans eux? » à Odyssud

Odysssud Blagnac vous invite jusqu’au 3 octobre à découvrir l’exposition du photographe Joseph Godian réalisée en Afrique sauvage : « Demain un monde sans eux? »

En 40 ans, nous avons perdu 60 % de la population d’animaux sauvages. Joseph Godian, photographe autodidacte, s’est saisi de cette terrible vérité pour nous interpeler avec ses photographies. Loin de la violence de cette triste réalité, l’artiste choisit la douceur et nous offre des instants d’une grande beauté dans l’intimité du monde animal. Lions, zèbres, éléphants, ce voyage visuel rend hommage à des animaux menacés d’extinction, tout en ayant pour but de promouvoir, sensibiliser et communiquer sur cette faune merveilleuse.

A noter que deux rencontres auront lieu avec l’artiste les samedis 26 septembre et le 3 octobre à 14h30.

Exposition

Jusqu’au 3 octobre 2020

Odyssud Blagnac

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE du mardi au samedi de 14h à 18h

LORS DES SPECTACLES

une heure avant le début de chaque représentation