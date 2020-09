Clip : Caballero & JeanJass se glissent dans la peau de BigFlo & Oli

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

BigFlo & Oli retrouvent le duo Caballero & JeanJass dans un clip plein d’humour et de références !

Connexion Toulouse-Brussels pour le titre BigFlo & Oli. Caballero et Jeanjass se retrouvent dans la peau des rappeurs toulousains, et vice versa pour un morceau de l’album High et Fine Herbes. Dans ce titre, les rappeurs se réveillent dans la peau de l’autre. De là naissent puchlines, vannes, etc…

En plus des quatre complices, on retrouve le rappeur Alkpote. On vous laisse découvrir le clip fou et toutes les références de chaque artiste.