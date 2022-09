Partager Facebook

L’exposition « 70 ans de Positif, passage en revue d’une aventure critique » prend place à la Cinémathèque de Toulouse du 6 septembre au 13 novembre 2022.

L’exposition de rentrée de la Cinémathèque de Toulouse mettra à l’honneur la revue Positif qui fête cette année ses 70 ans d’existence, avec plus de 700 numéros à son actif. Nous reviendrons avec le critique N. T. Binh sur ce qui fait « l’esprit Positif » et sur cette aventure critique qui a tant agité, nourri et marqué le cinéma.

Il y a ceux qui font du cinéma, ceux qui en parlent et ceux qui écrivent. La revue Positif, qui fête cette année sa septième décennie avec la parution en mai 2022 de son 735e numéro, est un des rares périodiques français qui, tout en évoluant, a su affirmer une identité singulière, indépendante, porteuse d’un regard libre et passionné sur le cinéma.

C’est en partant de textes et citations issus directement de la revue que nous proposons – couvertures à l’appui – un parcours retraçant dès 1952 le fameux « esprit Positif » ou comment, à travers ses mythes fondateurs comme le surréalisme, s’est construite une publication toujours avide de découvertes autant que fidèle à ses choix.

Du premier édito de mai 1952 aux photographies de Nicolas Guérin qui illustrent et caractérisent la revue depuis plus de vingt ans, en passant par Alain Resnais – compagnon privilégié des écrits de Positif et symbole artistique de l’identité de la revue sur sept décennies, voici un panorama de ce qui fait dire à Martin Scorsese à propos de Positif : « sans doute la meilleure revue au monde » !

Infos et réservations : www.lacinemathequedetoulouse.com