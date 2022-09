La Salle Nougaro fait sa rentrée fin septembre !

Partager Facebook

Le 30 septembre prochain, la Salle Nougaro lancera sa saison avec le concert de Irina Gonzalez. Puis place à un mois d’octobre exceptionnel.

Pour débuter cette saison, la chanteuse Irina González en quartet investira la salle Nougaro pour une semaine de travail en résidence. Son nouvel album « Tiempo », évoque la musique de son pays natal ,Cuba ,aux accents jazz et aux rythmiques brésiliennes. Rendez-vous le vendredi 30 septembre pour découvrir son nouveau projet sur scène.

On retrouvera les new-yorkais de Moon Hooch le vendredi 7 octobre, après de nombreux reports dus à la situation sanitaire. Deux saxophones et une batterie pour un mélange sauvage de jazz, house, dubstep et hip-hop, jetant sur scène un furieux son comme on en raffole !

Le mercredi 12 octobre, les britanniques du Portico Quartet investissent les lieux. Le quatuor jazz aux influences électro présente son dernier opus « Monument ». Ce disque, a l’inspiration électronique, fait revivre le groupe dans sa forme la plus directe avec un son minimaliste percutant et rythmé. Dans le cadre du Festival Jazz sur son 31 – Conseil départemental de la Haute Garonne.

Ensuite, on reçoit le vendredi 14 octobre, le crooner, Bazbaz en duo avec le beatmaker Manudigital plus connu dans l’univers du reggae digital. C’est virtuellement que leur collaboration débute, pour créer un disque commun, mêlant dub et chanson française, bien réel : « #LoveBordel ».

Le toulousain Kiko Ruiz nous emmène dans sa toute nouvelle création le mercredi 19 octobre. Avec ces trois musiciens, au violon, à la contrebasse et à la percussion, le groupe nous embarque dans un croisement de courants musicaux différents : jazz classique, musique orientale, flamenco.. Tout en laissant une belle place au chant.

On clôture ce mois le 21 octobre avec le chanteur multi instrumentiste Bachar Mar-Khalifé. Son 5ème album « On/Off » composé dans son les montagnes de son Liban natal mêle musique classique, électronique jazz et tradition orientale. Ce dernier a déjà été récompensé du Grand Prix des musiques de Monde par la Sacem.

Le Plus de ce début de saison

La salle Nougaro accueillera les œuvres de l’artiste peintre Julien Guinet avec qui elle collabore depuis trois années. Au menu, les œuvres issues de deux de ses collections : Septième continent et Voyage en pays de Cocagne.

Avec le véritable souhait de réduire l’impact environnemental de ses peintures, l’artiste n’hésite pas à mettre la main à la patte et à confectionner lui-même ses peintures et ses outils. Il partage toutes ses recettes sur son site : www.julienguinet.com

Ses œuvres seront à découvrir dans le hall de la salle Nougaro dès le 30 septembre et jusqu’au 31 novembre, les soirs de concerts uniquement.