Événement : Les Siestes et Les Vidéophages célèbrent leurs 25 ans sous le dôme de La Grave à Toulouse

Le 2 avril, Les Siestes et Les Vidéophages s’associent pour une soirée anniversaire exceptionnelle à la Chapelle de La Grave à Toulouse. Histoire, concerts, courts-métrages et DJ sets à prix libre.

Deux piliers de la scène culturelle toulousaine unissent leurs forces pour une soirée qui s’annonce mémorable. Ce jeudi 2 avril 2026, les associations Les Siestes et Les Vidéophages investissent la majestueuse Chapelle Saint-Joseph de La Grave pour célébrer un quart de siècle de découvertes artistiques. Au programme : une expérience immersive mêlant performances sonores et arts visuels, le tout en participation libre.

Une rencontre inédite au cœur de la Ville Rose

C’est une première qui fera date dans l’agenda culturel toulousain. À l’aube de leurs festivals estivaux respectifs, Les Siestes et Les Vidéophages ont choisi de fusionner leurs univers pour fêter conjointement leurs 25 ans d’existence. Portées par des valeurs communes d’accessibilité, de générosité et de défense des cultures alternatives, les deux associations créent un événement unique et éphémère où la musique d’avant-garde rencontre la poésie de l’image.

Fidèle à leur ADN, ce rendez-vous est ouvert à toutes et tous, avec une entrée sur participation libre (sur adhésion), prouvant une fois de plus que la culture de qualité sait rester inclusive et fédératrice.

Depuis 2002, une autre façon de vivre la musique et l’image

Pour bien comprendre la portée de cet événement, il faut remonter un quart de siècle en arrière. Nées à Toulouse en 2002, Les Siestes (historiquement Les Siestes Électroniques) se sont donné pour mission de provoquer des rencontres inattendues entre des publics divers et une programmation résolument curieuse.

Le festival a été l’un des premiers en France à bousculer les codes en privilégiant une écoute gratuite, horizontale, diurne et en plein air. En interrogeant constamment nos conditions d’écoute musicale — que ce soit par la temporalité ou le cadre choisi — Les Siestes ont contribué à renouveler la manière d’aborder les musiques électroniques et aventureuses. On y vient pour danser, mais surtout pour faire l’expérience rare de l’inouï, dans un esprit de partage total.

De leur côté, Les Vidéophages, actifs depuis 2001, ont tracé un sillon similaire dans le domaine de l’audiovisuel. Née de l’envie de sortir les films des salles obscures, cette structure atypique propose depuis 25 ans des programmations de courts-métrages (fictions, documentaires, expérimental) dans des lieux insolites, favorisant ainsi la proximité entre les réalisateurs et le public.

Transe sonore sous le dôme : l’expérience Amelia Tabeï

C’est forts de cet héritage commun que les deux collectifs investissent le Dôme de La Grave. À partir de 20h, l’intérieur de la Chapelle résonnera au rythme d’Amelia Tabeï, une performance envoûtante à la croisée de l’ambient et du classique moderne, proposée par Les Siestes.

Guidée par le saxophoniste alto Yohan Dumas, cette création repose sur la technique impressionnante du souffle continu. Repoussant les limites physiques de l’instrument jusqu’à l’épuisement, l’artiste propose une véritable excursion sonore aux accents polyphoniques. L’architecture singulière, la résonance et la charge symbolique du dôme de La Grave offriront un écrin naturel et pertinent pour cette exploration, oscillant entre transe et méditation collective.

Féérie visuelle : quand La Grave s’illumine

De 19h à minuit, la marque de fabrique des Vidéophages déploiera sa magie visuelle à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice. Les spectateurs pourront déambuler au milieu d’installations insolites et emblématiques de l’association qui questionnent de façon ludique la place du spectateur :

L’Aparté : un dispositif cinématographique poétique et immersif, symbolisé par sa célèbre baignoire.

Zébrez-vous : une installation participative jouant avec les miroirs.

Les lanternes animées de Christophe Jacquemart, qui redonnent vie à des fragments de pellicules Super 8 sous forme de boucles visuelles.

La petite cage et son étonnant éléphant volant.

Des projections oniriques : attendez-vous à voir des poissons rouges interpeller les passants sur les murs extérieurs de la chapelle, tandis que des sirènes nageront à l’intérieur du dôme !

À partir de 21h30, l’expérience se fera plus intime avec deux sessions de projections de courts-métrages à écouter au casque, véritable florilège des coups de cœur accumulés par l’association en 25 ans de diffusion.

Le programme de la soirée en bref

19h00 : Ouverture des portes sur le parvis. Buvette associative (en partenariat avec Occitanie Boissons) et restauration locale (Galettes turques végétariennes/végétaliennes par BÖREK Erwan Rivoallan). Début des déambulations audiovisuelles.

20h00 : Concert-performance « Amelia Tabeï » (Yohan Dumas) sous le dôme de la chapelle.

21h30 à 00h00 : Projections de courts-métrages au casque à l’intérieur de l’édifice.

00h00 : Fin des festivités.

Et pour cet été ? Les dates à retenir

Cette soirée d’anniversaire n’est qu’un prélude aux grands rendez-vous estivaux de ces deux acteurs incontournables de l’agenda toulousain. Notez dès à présent :

Festival Les Siestes : du 25 au 28 juin 2026 au Jardin Compans-Caffarelli.

Festival Faites de l’Image (Les Vidéophages) : les 3 et 4 juillet 2026 au Parc de la Poudrerie, sur l’Île du Ramier.

Informations Pratiques