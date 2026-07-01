Sortie en famille : la magie du cirque d’objets avec « Le Chapoto » au TMP de Pibrac

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Trouver de quoi émerveiller les plus petits pendant la période estivale est parfois un défi. La bonne nouvelle ? Dans le cadre de l’événement national « Partir en Livre », la Médiathèque de Pibrac offre aux familles une parenthèse pleine de poésie. Le mercredi 8 juillet 2026, le Petit Théâtre du TMP accueille « Le Chapoto », un spectacle jeune public entièrement gratuit où les objets du quotidien se transforment en véritables artistes de cirque.

Quand l’univers du ménage devient une piste aux étoiles

Oubliez les contes traditionnels : Le Chapoto n’est pas une histoire classique, mais une irrésistible invitation à la fantaisie. Le spectacle débute de façon inattendue en mettant en scène un agent d’entretien particulièrement pointilleux, qui n’aime rien tant que la propreté absolue.

Mais sa routine bascule lorsqu’il découvre… un nez rouge. Dès lors, la magie opère. Balais, serpillières, balayettes et même rouleaux de papier toilette s’animent pour former un petit cirque d’objets captivant. Pendant une trentaine de minutes, le jeune public est invité à découvrir ces ustensiles du quotidien sous un jour nouveau, métamorphosés sous leurs yeux en dompteurs, en acrobates ou en clowns.

Une initiation douce et ludique au spectacle vivant

Pensée spécialement pour les tout-petits, cette création de l’équipe de la médiathèque joue sur la reconnaissance visuelle. Les objets sélectionnés font partie de la grande famille de l’entretien, un univers familier pour les enfants, qui se réinvente ici avec un humour décalé que les parents sauront tout autant apprécier.

Ce format court d’une demi-heure est parfaitement adapté au temps de concentration du jeune public, offrant un « délicieux instant de spectacle » où rien n’est laissé au hasard. C’est l’occasion idéale d’initier les enfants à la magie de la scène et du théâtre d’objets.

Informations pratiques et modalités de réservation

Ce spectacle est un beau cadeau offert par la Ville de Pibrac aux familles. L’entrée est totalement gratuite, mais la jauge du Petit Théâtre étant limitée, la réservation est indispensable. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes (depuis le 8 juin).