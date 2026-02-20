Stand-up : Jason Brokerss débarque aux Mazades avec « Grands Garçons » !

Avis aux amateurs de plume fine et d’humour bien senti ! Le samedi 21 mars 2026 à 20h00, le Théâtre des Mazades accueille l’un des maîtres du stand-up hexagonal : Jason Brokerss. Après avoir conquis les plateaux les plus prestigieux, il revient avec son tout nouveau spectacle, « Grands Garçons ».

Le portrait piquant d’une génération

Devenu une figure incontournable de la scène française, Jason Brokerss se distingue par un style unique, mêlant une sincérité désarmante à une ironie incisive. Dans ce nouveau cru mis en scène par son complice Fary, l’humoriste s’attaque à un sujet aussi intime qu’universel : la place de l’homme au sein du foyer.

Qu’il soit question de vie conjugale ou de responsabilités familiales, Jason dresse un portrait criant de vérité sur sa génération. Avec la finesse qu’on lui connaît, il décortique le quotidien, nos paradoxes et nos petites faiblesses, transformant chaque observation en une punchline salvatrice.

Pourquoi c’est le rendez-vous de mars ?

Une écriture ciselée : Jason ne se contente pas de faire rire, il nous pousse à la réflexion sans jamais être moralisateur.

Un duo de choc : La collaboration entre Jason Brokerss à l’écriture et Fary à la mise en scène garantit une esthétique et un rythme impeccables.

Une proximité rare : Le Théâtre des Mazades offre le cadre idéal pour savourer ce stand-up « haute couture » au plus près de l’artiste.

Infos Pratiques