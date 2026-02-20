Vacances de février à Toulouse : Le guide des sorties en famille (du 23 fév. au 8 mars)

Les vacances d’hiver débarquent ! Que vous soyez branchés spectacles au chaud ou balades au grand air, voici le programme pour profiter de ces deux semaines avec vos enfants.

🎭 Côté Spectacles : Féerie et rires garantis

Les théâtres toulousains sortent le grand jeu pour le jeune public :

« L’ours et le chat sauvage » au Théâtre du Grand Rond : Un conte magnifique sur l’amitié et l’empathie, parfait pour les 4-7 ans.

« Un Monde Merveilleux » aux 3T : Pour les plus grands (et les parents), une comédie déjantée dans les coulisses d’un parc d’attractions.

💻 Le Festival Numérique : « Scroll ! »

Du 28 février au 15 mars, le festival Scroll ! investit les bibliothèques de la métropole. C’est gratuit et passionnant :

Au programme : Réalité virtuelle, ateliers d’impression 3D, rétrogaming et découvertes sur l’intelligence artificielle. Un bon moyen de lier numérique et nature cette année.

🌳 Balades et Plein Air : On prend l’air !

Si le soleil pointe le bout de son nez, direction les incontournables :

La Fête de la Violette (21-22 fév.) : Pour lancer les vacances en beauté sur la Place du Capitole avec des ateliers de rempotage.

La Halle de la Machine : Incontournable à Montaudran. Allez faire un tour sur le dos du Minotaure ou découvrez les dernières inventions dingues des machinistes.

Le Parc de la Boisseraie : Pour une balade plus sauvage, ou le Jardin des Plantes pour combiner aires de jeux et passage au Muséum d’Histoire Naturelle.

La Cité de l’Espace : Idéale pour apprendre tout en s’amusant et déambuler dans les allées au milieu de la fusée Arianne 5 et la station Mir !

⚽ Sport et Adrénaline

Soutenir le Fénix Handball : Le 26 février, le Palais des Sports s’enflamme pour le match contre Sélestat. Une ambiance familiale et survoltée garantie !

Sortie Vélo-Cargo : Pourquoi ne pas tester les pistes cyclables toulousaines avec les nouveaux biporteurs locaux de chez Cycles du Midi ?

💡 Le bon plan de la rédaction

N’oubliez pas que de nombreux musées toulousains (Muséum, Quai des Savoirs) proposent des ateliers spécifiques « vacances » sur réservation. Pensez à anticiper !