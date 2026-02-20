Vacances de février à Toulouse : Le guide des sorties en famille (du 23 fév. au 8 mars)

Les vacances d’hiver débarquent ! Que vous soyez branchés spectacles au chaud ou balades au grand air, voici le programme pour profiter de ces deux semaines avec vos enfants.
🎭 Côté Spectacles : Féerie et rires garantis
Les théâtres toulousains sortent le grand jeu pour le jeune public :
-
« L’ours et le chat sauvage » au Théâtre du Grand Rond : Un conte magnifique sur l’amitié et l’empathie, parfait pour les 4-7 ans.
-
« Un Monde Merveilleux » aux 3T : Pour les plus grands (et les parents), une comédie déjantée dans les coulisses d’un parc d’attractions.
💻 Le Festival Numérique : « Scroll ! »
Du 28 février au 15 mars, le festival Scroll ! investit les bibliothèques de la métropole. C’est gratuit et passionnant :
-
Au programme : Réalité virtuelle, ateliers d’impression 3D, rétrogaming et découvertes sur l’intelligence artificielle. Un bon moyen de lier numérique et nature cette année.
🌳 Balades et Plein Air : On prend l’air !
Si le soleil pointe le bout de son nez, direction les incontournables :
-
La Fête de la Violette (21-22 fév.) : Pour lancer les vacances en beauté sur la Place du Capitole avec des ateliers de rempotage.
-
La Halle de la Machine : Incontournable à Montaudran. Allez faire un tour sur le dos du Minotaure ou découvrez les dernières inventions dingues des machinistes.
-
Le Parc de la Boisseraie : Pour une balade plus sauvage, ou le Jardin des Plantes pour combiner aires de jeux et passage au Muséum d’Histoire Naturelle.
- La Cité de l’Espace : Idéale pour apprendre tout en s’amusant et déambuler dans les allées au milieu de la fusée Arianne 5 et la station Mir !
⚽ Sport et Adrénaline
-
Soutenir le Fénix Handball : Le 26 février, le Palais des Sports s’enflamme pour le match contre Sélestat. Une ambiance familiale et survoltée garantie !
-
Sortie Vélo-Cargo : Pourquoi ne pas tester les pistes cyclables toulousaines avec les nouveaux biporteurs locaux de chez Cycles du Midi ?
💡 Le bon plan de la rédaction
N’oubliez pas que de nombreux musées toulousains (Muséum, Quai des Savoirs) proposent des ateliers spécifiques « vacances » sur réservation. Pensez à anticiper !