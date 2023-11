Etienne Daho sous les étoiles du Zénith Toulouse Métropole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Etienne Daho signe son grand retour avec une tournée et un passage au Zénith Toulouse Métropole ce vendredi 10 novembre 2023.

Préparez vous pour le Etienne Daho Show. Le chanteur nous offre un tour de chant autour de son nouvel opus « Tirer la nuit sur les étoiles » sorti en mai dernier, faisant suite à Blitz ( 2017). Etienne Dahor retrouve les scène françaises avec une tournée des grandes salles. « Depuis quelques années j’ai souvent délaissé les grandes salles pour des théâtres que j’aime (Olympia, Pleyel…) et me suis installé dans une proximité agréable. Avec cet album, j’ai envie de sortir de ma zone de confort et de vous embarquer ailleurs, pour vous offrir un show avec une énergie différente, celle des grands espaces et des festivals d’été » explique Daho.

Après un Bikini pour la précédente tournée, rendez-vous au Zénith Toulouse Métropole ce vendredi 10 novembre le 2023.

Réservations sur www.box.fr