Et un huitième Burger King à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un huitième Burger King a ouvert ses portes depuis quelques jours à Toulouse l’ Union avec pour le moment que le service de drive en fonctionnement.

Le nouveau restaurant de la chaine de fast food se situe donc à l’Union sur la route d’Albi en face de Castorama.

Jusqu’au 31 mai, le service Drive est le seul moyen pour récupérer vos Wooper et autres produits Burger King. Mais dès le 1er juin, la livraison à domicile sera possible entre 11h et 22h avant une réouverture totale du restaurant aux 192 places.

>> plus d’infos : https://www.burgerking.fr/