Orange Blossom en concert à Toulouse en 2021

Dans le cadre du Festival Pink Paradize 8, Orange Blossom sera en concert exceptionnel au Bikini de Toulouse le vendredi 19 mars 2021.

Influence orientale, fièvre électro et scénographie mécanique : Orange Blossom se produit en exclusivité au festival Pink paradize après le succès à la Halle de La Machine. Une expérience sonore et visuelle hors norme !

Orange Blossom marie depuis 25 ans le rock aux sonorités électroniques et puise son inspiration en explorant la richesse sonore des continents africain, européen et sud-américain. Dessinés et fabriqués par François Delaroziere, le fondateur de la Cie La Machine, deux immenses bras articulés de sept mètres de haut, viennent accompagner la puissance musicale de ce quintet cosmopolite, créant un ingénieux et fascinant tableau.

Orange Blossom

Vendredi 19 mars 2021

Le Bikini

www.lebikini.com