Eric-Emmanuel Schmitt sur la scène de l’Aria ce vendredi !

Eric-Emmanuel Schmitt sur la scène de l’Aria dans la fable tendre et autobiographique « Madame Pylinska et le secret de Chopin » ce vendredi 7 janvier.

Après la tournée triomphale de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Eric-Emmanuel Schmitt remonte sur les planches. Dans ce monologue autobiographique et drôle, où il fait vivre plusieurs personnages colorés, il explore l’œuvre de Chopin, sautant de pièces célèbres à des pages plus rares.

À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans Ma vie avec Mozart, immense succès d’édition international : les grands compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et nous apprennent à vivre… Sur scène, aux côtés de l’auteur, Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète des œuvres du génie franco-polonais.

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/