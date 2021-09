En octobre, Woodkid au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Woodkid sera en concert le 31 octobre prochain au Zénith de Toulouse.





Premier artiste français à partir en tournée internationale dès le 14 juin 2021, Woodkid présentera une création scénique entièrement nouvelle illustrant les titres de son nouvel album S16 et de The Golden Age, son premier album épique. Véritable explosion visuelle et musicale qui allie prouesse technique et émotion brute, le nouveau spectacle de Woodkid est une invitation au voyage, une expérience symphonique originale et grandiose à travers 50 dates, festivals, arénas françaises et étrangères dont une partie affiche déjà complet.

Depuis 10 ans, Woodkid crée des liens inédits entre différentes esthétiques souvent inconciliables, jouant de la transversalité de toutes les disciplines qui le fascinent et multipliant les collaborations artistiques, de Lana Del Rey à Max Richter en passant par Drake, Nicolas Ghesquière ou JR pour le New York City Ballet. Woodkid a publié un nouvel opus fascinant S16 à l’automne dernier. Nous accompagnant de sa puissante voix chaude et rassurante, mise à nu, Woodkid tend comme toujours au symphonique, à la fabrication d’un univers intime et total.

À ne surtout pas manquer au Zénith de Toulouse le 31 octobre et à réserver sur www.bleucitron.net