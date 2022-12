En décembre, la nouvelle création des Toulousains au Studio 55

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Studio 55 a dévoilé la programmation du mois de décembre avec une nouvelle création du trio Mélissa Billard, Pat Borg et Fred Menuet.

À découvrir en décembre, au studio 55, en exclusivité et en édition limitée dès le vendredi 16 décembre la toute nouvelle création du trio Mélissa Billard, Pat Borg et Fred Menuet « Les Toulousains refont les fêtes » – un nouveau spectacle plein d’humour pour faire le plein de rire et terminer l’année 2022 en beauté !

Le trio des Toulousains vous propose de terminer l’année en beauté avec un spectacle événement où les cotillons, les repas en famille et les pulls moches seront à l’honneur. Un cabaret festif pour finir l’année, quelques dates exceptionnelles pendant lesquelles ils font, défont et refont les fêtes.

On pourra voir aussi tout le long du mois: Toulousain 1, Toulousain 2, Lol of the Dead (qui revient pour deux nouvelles dates), Tournée Générale, Haut les Cœurs, Un peu plus près des étoiles, dans la peau de Cyrano (de et avec Nicolas Devort).

Infos pratiques :

Le Studio 55

55 Av. Louis Breguet, 31400 Toulouse – Tél : 06 48 31 00 49

Dates pour Les Toulousains refont les fêtes : Les 16, 23, 27 et 29 décembre – Tarif pour la 1ère du 16 décembre : 20€ puis 25€ pour les dates suivantes (21€ pour les – de 25 ans) – Horaires et réservations en ligne : https://www.studio-55.fr/spectacles/les-toulousains-refont-les-fêtes