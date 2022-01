En 2023, Kyan Khojandi s’offre une Bonne Soirée au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Après son succès dans des salles comme le Casino Barrière, Kyan Khojandi offre un Zénith de Toulouse à son spectacle « Une Bonne Soirée » le 24 janvier 2023.

On l’a découvert il y a plusieurs années avec son programme court sur Canal +, Bref. Puis, on l’a retrouvé aux commandes, dans l’arrière boutique, de Bloqué ou Serge le Mytho. On l’a vu au cinéma. Mais, on l’adore sur scène quand il digresse sur un sujet, quand il improvise et quand il nous fait rire et nous émeut.

Kyan Khojandi est de retour avec un nouveau spectacle : Une bonne soirée. Avec un excellent pitch : « Récemment, j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que vous raconte ».

On se prépare à le revoir au Zénith de Toulouse avec un spectacle spéciale pour les grandes salles. Réservations : www.box.fr