En 2021, Nick Cave & The Bad Seeds en concert à Toulouse

Le concert de Nick Cave & The Bad Seeds aura finalement lieu le 28 mai 2021 au Zénith de Toulouse.

C’était l’événement du mois d’avril à Toulouse: le concert de Nick Cave & The Bad Seeds le 22 avril 2020. En raison du confinement pour lutter contre le Coronavirus, le show est reporté d’un an. Il faudra attendre le 28 mai 2021. Patience Patience !



Ghosteen, le dix-septième album studio de Nick Cave et The Bad Seeds, est sorti en digital le 4 octobre dernier, et a été salué comme l’un de leurs meilleurs albums. Rendez-vous en mai 2021 pour un concert au Zénith de Toulouse.

Nick Cave & the Bad Seeds en concert

INITIALEMENT PRÉVU LE MERCREDI 22 AVRIL 2020 – 20H00

REPORTÉ AU VENDREDI 28 MAI 2021 – 20H00

ZÉNITH TOULOUSE METROPOLE

Réservations : www.bleucitron.net