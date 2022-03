Emploi : Préparez votre avenir au salon TAF de Toulouse !

Partager Facebook

Mercredi 16 et jeudi 17 mars 2022, de 9h à 17h, le salon TAF ( Travail-Avenir-Formation) de Toulouse s’installe au MEETT pour préparer votre avenir que vous soyez à la recherche d ‘un emploi, d’une formation ou d’une orientation.

Le salon TAF (Travail-Avenir-Formation) de Toulouse est dédié à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelle. Ce dernier sera ouvert à tous les publics. Au programme de ces deux journées : des animations et démonstrations de métiers, des temps d’échange avec des professionnels de la formation, de l’orientation et de la création d’entreprise, et de nombreux postes à découvrir sur place, notamment dans le secteur du transport de voyageurs.

Les entreprises présentes au TAF de Toulouse

Le salon TAF de Toulouse réunira 200 organismes de formation et structures d’orientation et plus de 380 entreprises qui proposeront près de 2 000 postes dans des secteurs variés. Des démonstrations métiers, des témoignages d’entreprises et des animations permettront aux visiteurs de découvrir concrètement les métiers dans de nombreux domaines et d’échanger avec des professionnels, avec un focus sur les besoins en recrutement dans le domaine du transport de voyageurs. En effet, la Région et les professionnels du transport de voyeurs ont lancé, en début d’année, une large campagne de recrutement avec 550 postes à pourvoir et des solutions de formation à la clef, financées à 100% par la Région pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi.

Parmi les autres nouveautés de cette édition : la création d’un espace « Bouger en Occitanie », avec des offres de formation et d’emploi sur les territoires de la Lozère et du Lot ; un nouvel espace « En route vers la formation / l’emploi » accueillera également les visiteurs pour répondre aux problématiques de la mobilité et du logement dans le cadre d’un retour à l’emploi ou à la formation.

